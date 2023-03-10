لو فاتك التريند| طقس حار غدا وموعد استطلاع هلال رمضان الأبرز على «جوجل»

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية عمليات محرك البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" والتريند خلال الساعات الماضية.

ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

24 لاعباً في قائمة الكاميرون استعداداً لمباراتي ناميبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

أعلن ريجوبرت سونج، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهتين أمام ناميبيا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

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شبورة مائية صباحا وبرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غداً يوم السبت الموافق 11 مارس 2023 بالمحافظات.

وقالت الهيئة إنها تتوقع أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا.

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موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023

تصدر موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة عقب إعلان دار الإفتاء عن الموعد.

ولأن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير.

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منال سلامة: دور «فايزة الأصلى» أعادني بقوة للجمهور وسعيدة برهاني عليه

عبّرت النجمة منال سلامة عن سعادتها بالنجاح الكبير وردود الفعل القوية التي تحققها حلقات مسلسلها "الأصلي"، الذي يعرض حاليا، فضلا عن إشادات الجماهير بدور فايزة الأصلي الذي تؤديه.

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استقرار الدولار مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية

شهد مؤشر الدولار استقرارا اليوم الجمعة في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

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