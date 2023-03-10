منال سلامة: دور «فايزة الأصلى» أعادنى بقوة للجمهور وسعيدة برهانى عليه

عبّرت النجمة منال سلامة عن سعادتها بالنجاح الكبير وردود الفعل القوية التي تحققها حلقات مسلسلها "الأصلي"، الذي يعرض حاليا، فضلا عن إشادات الجماهير بدور فايزة الأصلي الذي تؤديه.

وقالت منال، في تصريحات صحفية لها، إنها أعجبت بدور فايزة بمجرد قراءتها السيناريو، وبعدها زادت حماستها له بمقابلتها مخرج العمل أحمد حسن، وطبعا وجود شركة اروما منتجة العمل التي توفر له كل العناصر والعوامل التي يحتاجها، وعن تصنيف دور فايزة كدور شر، قالت منال إنها لم تقدم أدوار شر كثيرة، ربما تكون قد قدمته من قبل فى مسلسل "عائلة نعمان"، ولكنها تعتبر شخصية فايزة شخصية إنسانية وليست شريرة، وطالبت الجماهير بالانتظار حتى الحلقة الأخيرة.

وعن تواجدها الرمضاني، قالت منال إنها لن تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي لكن بعده لديها عمل مسرحي وتليفزيوني جديد.

وعن رسالة "الأصلي"، قالت «سلامة» إنه يناقش قضايا الميراث بكل أشكاله وأسبابه وصراعاته، وعن تعليقها على وجود المنصات قالت إن كثرة القنوات والمنصات حاليا أفادت الدراما وقدمت أشكالا مختلفة منها، خصوصا عبر المنصات التى تقدم أعمالا تشبه السينمائية في جودتها وموضوعاتها.

وتحدثت «سلامة» عن عدم عملها كثيرا مع زوجها المخرج الكبير عادل أديب، حيث قالت إنهما كانا متفقين على عدم العمل سويا، وكسرا اتفاقهما في مسلسل "جبل الحلال"، وستعمل معه مجددا لو وجد الدور الذى يناسبها، وعن بطولاتها الدرامية قالت إنها قدمتها في "قاسم أمين" و"مشرفة رجل هذا الزمان"، مضيفة أنها لا تهتم بوجود عمل يحمل اسمها قدر اهتمامها بجودة العمل ونجاحه، فعمل «الأصلي» مثلا ينتمى للبطولة الجماعية وأحبه الجمهور.

وعن فيلمها الروائي القصير "ألوان"، أكدت أنه يناقش قضية الغربة من خلال أسرتين، واحدة مصرية والأخرى سورية.

وعن ردود الفعل التي وصلتها على دورها في «الأصلي»، قالت إنها سعيدة جدا بها، وهم كصناع للعمل كانوا متفائلين بنجاحه منذ أول يوم تصوير، ولا تنسى تعليق أحد الجماهير بعد إذاعة الحلقات الأولى وقوله: عبدالغفور البرعي "ما عرفش يربي".

وعن كيفية استعدادها للدور، أوضحت أنها ومن خلال نقاشها مع المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن، صنعوا تاريخا لشخصية فايزة، وأهم رسالة للعمل من وجهة نظرها هي عدم التفرقة بين الأخوة وأن يعرف كل منا إمكانياته.

وعن عملها مع المخرج أحمد حسن، بينت منال سلامة إنه متمكن من أدواتها ويفهم عمله جيدا، وكذلك كاتب السيناريو أمين جمال ومجموعة الكتاب الشباب معه في العمل.

وقالت «منال» إنها سعيدة بهذه العودة القوية مع شخصية "فايزة الأصلي"، والتي تعتبرها إضافة لمجموعة من الأدوار التى أحبها الجمهور لها مثل «نوفا» في "لن أعيش في جلباب أبي"، والأميرة نازلي في «قاسم أمين»، ونور علام السماحي في «ليالي الحلمية»، وزينب البورسيلي في «أم كلثوم» وشوشو في «الندوة».

المسلسل يتواصل عرضه حاليا على مجموعة قنوات Dmc ومنصة watch it، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتنتجه شركة أروما ستوديوز- تامر مرتضى، بطولة كل من ريهام عبدالغفور ومنال سلامة وحمزة العيلي وفتوح أحمد وأحمد كشك وإيناس كامل وشاهيستا وأحمد جمال وعدد كبير من النجوم.