الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شباب ورياضة الشرقية» تُنظم ندوة للطلائع عن دراسة القرآن الكريم وحفظه

ندوات الرواق الأزهرى
ندوات الرواق الأزهرى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ برنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، بمركز شباب شيبه التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق وبمشاركة 50 شابًا وفتاة من الطلائع أعضاء مركز الشباب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بقيام الشيخ محمد سعيد والشيخ أحمد نور الدين، عضوي لجنة الوعظ والإرشاد بالمحافظة، بتقديم ندوة دينية بعنوان (أهمية دراسة القرآن الكريم وفضائل حفظه)، إذ فهو يرفع من يحفظه حتى يبلغ منزلة الملائكة الكرام وكلما ازدادت الأمة تمسُّكًا بالقرآن قراءة وحفظًا، تلاوة وتدبُّرًا، عملًا وتطبيقًا، زاد الخير فيهم، ونمى الفضل.

وأوضح أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع، وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

استمرار فعاليات الاهتمام بالشباب التنفيذي اعمارهم التنفيذية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرواق الأزهري

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وائل لطفي

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