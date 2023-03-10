الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| سامى قمصان: مباراة صن داونز مصيرية

سامي قمصان
سامي قمصان

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الأهلي يخوض مباراة مصيرية غدًا أمام صن داونز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، معربًا عن أمله أن يكون التوفيق حليف الأهلي ويحقق نتيجة إيجابية.

وأضاف المدرب العام: «وضعنا أنفسنا في موقف صعب، ولكن اللاعبين قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة صن داونز، والعودة من جديد الى المنافسة على التأهل عن المجموعة الثانية في دور المجموعات».

وواصل المدرب العام حديثه: «قبل الوصول إلى جنوب إفريقيا حققنا الفوز على المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وكان من المهم أن نحافظ على فارق النقاط مع المنافسين في المسابقة، وعدم السقوط في فخ الموسم الماضي، والآن مباراة صن داونز هي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية؛ لتحسين وضع الفريق في المجموعة وتعزيز فرصه في الصعود».

وأشار قمصان إلى أن جميع اللاعبين يعلمون حجم التحديات التي تواجه الفريق، وأن الجهاز الفني دائمًا ما يؤكد لهم أنهم أبطال إفريقيا ويثق في قدراته.

واستطرد قمصان: «إذا كان فريق داونز مميزًا وهو كذلك بالفعل، الأهلي أيضًا يمتلك التاريخ والبطولات وسيكون لقاء الفريقين غدًا متكافئًا، ومن يمتلك الرغبة الأقوى في الفوز هو الذي سيحسم المباراة».

وشدد قمصان على أن لاعبي الأهلي تعرضوا لكل المواقف الصعبة، لا سيما الضغوط الجماهيرية للمنافسين، وأن حضور جماهير صن داونز في ملعب لوفتس بمدينة بريتوريا لا يشكل أي ضغوط على الأهلي.

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين بعد عودة المصابين ومشاركتهم في التدريبات، مشددًا على أن الأهلي يسير خطوة بخطوة، ويضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة صن داونز.

وكانت بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي.

سامي قمصان الاهلى صن دوانز القطن الكاميروني دور المجموعات

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