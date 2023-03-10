تقرير: ملايين البريطانيين يكافحون مع ارتفاع الأسعار بشكل حاد

قالت صحيفة Hellenic Shipping News اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، إن أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة زادت بشكل حاد، حيث يكافح ملايين البريطانيين مع ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم الإجمالي في المملكة المتحدة مرتفعًا بعناد عند 6.8% في عام 2023، أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2%، على وجه الخصوص، من المتوقع أن تصل معدلات تضخم الغذاء والطاقة إلى 7.2% و 16.7% على التوالي، مما يؤدي إلى تفاقم العبء المالي على الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم الإجمالي في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي إلى 10.1٪ في يناير 2023، إلا أنه ظل أعلى من 10% من سبتمبر 2022 فصاعدًا.

وأضاف التقرير أن تضخم الغذاء والطاقة ظل أعلى من 15% و 88% على التوالي اعتبارًا من أكتوبر 2022 فصاعدًا، وظلت أسعار جميع المواد الغذائية أعلى من 15% في يناير 2023 بما في ذلك الحليب والجبن والبيض (31.1%) والزيت والدهون (26.7%) والخبز والحبوب (16%) والأسماك (15.7%) والخضروات (15.5%) ) واللحوم (15%).

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 89.5٪ في يناير 2023 مقارنة بـ 22.7% في يناير 2022، وكان ارتفاع معدلات التضخم في الطاقة في يناير 2023 مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغاز بنسبة 129.4%، و66.7% نسبة ارتفاع أسعار الكهرباء على أساس سنوي.