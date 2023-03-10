الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة لم يكن لها أى هدف عسكرى

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، الخميس، إن الهجمات الصاروخية المكثفة التي شنتها روسيا على بلاده خلال الساعات الماضية وتسببت في سقوط خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، لم يكن لها أي هدف عسكري.


ووصف كوليبا - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، الضربات التي استمرت قرابة سبع ساعات وأودت بحياة ستة أشخاص على الأقل بأنها "مجرد همجية روسية"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وأكد كوليبا أنه سيأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه أمام محكمة خاصة.

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