لأول مرة.. الحكومة العراقية تُخصص 6 مليارات دولار لمواجهة التغيرات المناخية

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون البيئة والمناخ، علي اللامي، اليوم الخميس، أن مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد تتضمن تمويل 30 مشروعًا تخص التغير المناخي.



وقال “اللامي” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصص بندا في الموازنة للبيئة والمناخ لاول مرة في تاريخ العراق، إذ أن تخصيصات التغير المناخي في الموازنة بلغت 6 مليارات دولار".

وأضاف أن "هناك هدراً كبيراً للمياه في العراق، والجفاف ينعكس سلبا على مختلف المستويات".

وتابع أن "يوم الأحد سيشهد انعقاد مؤتمر وطني للمناخ، والمنظمات الدولية والدول المانحة ستكون حاضرة في هذا المؤتمر"، لافتا إلى أن "العراق سيستضيف مؤتمرا إقليميا للمياه الخريف المقبل".