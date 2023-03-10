ننشر أقوال الشهود فى اتهام طبيب بقتل مسن لسرقته بمنطقة المعادى

حصل "الدستور" على أقوال الشهود حول اتهام طبيب عربي الجنسية بقتل مسن لسرقته بمنطقة المعادى.

وجاء في أقوال "ا.ف" 55 سنة، ربة منزل، إنها زوجه المتوفى وأن وابنتها أبصرت المتهم أمام باب مسكنهم فأيقظت المجنى عليه من نومه ظنا منها أنه عامل توصيل طلبات، ثم سمعا صوت أعيرة نارية وصوت المجني عليه يستغيث ثم سمعت صوت ارتطام شيء بالأرض وعند خروجها هي ونجلتها من غرفة النوم لاستكشاف الأمر شاهدت المجني عليه ملقى أرضا وينزف دماء ثم عقب ذلك استغاثت بالجيران إلى أن حضرت الشرطة.

وجاء بأقوال "س.ع" 23 سنة، طالبة بكلية الهندسة - ابنة المجني عليه - بذات مضمون ما جاء بأقوال سابقتها.

فيما جاء بأقوال "هـ.م"،47 سنة، ربة منزل بأنها جارة المتوفى وأنها أثناء وجودها أسفل العقار محل سكنها أبصرت المتهم الأول يفر هاربا.

كانت قد أحالت النيابة العامة طبيبًا عربى الجنسية وآخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل مسن لسرقته بمنطقة المعادى.

وجاء في نص قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من "ح.أ" 29 سنة، طبيب، أردنى الجنسية، و"م.ط" 29 سنة، سائق/ و "م.خ" 45 سنة، دون عمل، لأنهم في 29 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة المعادى محافظة القاهرة، قتل المتهم الأول المجنى عليه " ع.ا" من غير سبق أو ترصد بأن توجه لمنزله زاعما كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا فأشهر فى وجهه السلاح الناري موضوع الاتهام الثانى، وما أن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أعمل أداة بطشه مباغتا إياه بأعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم ارتكب تلك الجناية وكان القصد منها التأهب لارتكاب جنحة سرقة ومساعدة مرتكبها على الهرب ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان شرع فى سرقة من داخل مسكن المجني عليه المتوفى لرحمه مولاه حال انتحاله صفة كاذبة (عامل توصيل طلبات) وحال حمله سلاحا موضوع الاتهام التالى.

