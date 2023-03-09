الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انطلاق الفوج السابع عشر للطلاب الوافدين بالإسكندرية (صور)

الفوج السابع عشر
الفوج السابع عشر بمعسكر أبو بكر الصديق للطلاب الوافدين

انطلق الفوج السابع عشر لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، الخميس، من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف حيث يشارك في هذا الفوج الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي، والذي يستضيف 50 طالبًا من الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة.

يأتي انطلاق الأفواج للطلاب الوافدين، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة. 

وتستمر فعاليات المعسكر حتى الأحد 12/3/2023 حيث يحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

الفوج السابع عشر بمعسكر أبو بكر الصديق للطلاب الوافدين
الفوج السابع عشر بمعسكر أبو بكر الصديق للطلاب الوافدين
الفوج السابع عشر بمعسكر أبو بكر الصديق للطلاب الوافدين
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الأوقاف الطلاب الوافدين معسكر أبو بكر الصديق الإسكندرية

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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