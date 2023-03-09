مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023
بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث آلاف المسلمين عن مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023 و إمساكية الشهر المبارك، وذلك فضلا عن مواعيد الإفطار والسحور.
مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023
و يقدم «الدستور » في هذا التقرير إمساكية شهر رمضان المبارك مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023.
إمساكية شهر رمضان 2023
1 رمضان الموافق يوم الخميس 23 مارس
تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 13 ساعة و 59 دقيقة، وستأتي صلاة المغرب الساعة 6:08.
2 رمضان الموافق يوم الجمعة 24 مارس
تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 2 دقيقة، وستأتي مواعيد صلاة المغرب كالتالي 6:09.
3 رمضان الموافق يوم السبت 25 مارس
تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 3 دقائق، وستأتي موعد صلاة المغرب حوالي 6:09.
4 رمضان الموافق يوم الأحد 26 مارس
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 5 دقائق، ويتأتي موعد صلاة المغرب 6:10.
5 رمضان الموافق يوم الاثنين 27 مارس 2023
وتكون مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 7 دقائق، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:10.
6 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 28 مارس 2023
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 9 دقائق، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:11.
7 رمضان الموافق يوم الأربعاء 29 مارس
تبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 11 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:12.
8 رمضان الموافق يوم الخميس 30 مارس
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 13 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:12.
9 رمضان الموافق يوم الجمعة 31 مارس
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 15 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:13.
10 رمضان الموافق يوم السبت 1 أبريل 2023
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 16 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:13.
11 رمضان الموافق يوم الأحد 2 أبريل 2023
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 19 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:14.
12 رمضان الموافق يوم الإثنين 3 أبريل
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 21 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:15.
13 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 4 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:15.
14 رمضان الموافق يوم الأربعاء 5 أبريل
وتبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:16.
15 رمضان الموافق يوم الخميس 6 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:16.
16 رمضان الموافق يوم الجمعة 7 أبريل
وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 28 دقيقة، وتأتي صلاة المغرب الساعة 6:17.
17 رمضان الموافق يوم السبت 8 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:18.
18 رمضان الموافق يوم الأحد 9 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:18.
19 رمضان الموافق يوم الإثنين 10 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:19.
20 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 11 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:20.
21 رمضان الموافق يوم الأربعاء 12 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:20.
22 رمضان الموافق يوم الخميس 13 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:21.
23 رمضان الموافق يوم الجمعة 14 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:21.
24 رمضان الموافق يوم السبت 15 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:22.
25 رمضان الموافق يوم الأحد 16 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 46 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:23.
26 رمضان الموافق يوم الإثنين 17 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:23.
27 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 18 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:24.
28 رمضان الموافق يوم الأربعاء 19 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:24
29 رمضان الموافق يوم الخميس 20 أبريل
تبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 54 دقيقة، وستأتي صلاة المغرب 6:25.