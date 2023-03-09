بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث آلاف المسلمين عن مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023 و إمساكية الشهر المبارك، وذلك فضلا عن مواعيد الإفطار والسحور.

مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023

و يقدم «الدستور » في هذا التقرير إمساكية شهر رمضان المبارك مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023.

إمساكية شهر رمضان 2023

1 رمضان الموافق يوم الخميس 23 مارس

تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 13 ساعة و 59 دقيقة، وستأتي صلاة المغرب الساعة 6:08.

2 رمضان الموافق يوم الجمعة 24 مارس

تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 2 دقيقة، وستأتي مواعيد صلاة المغرب كالتالي 6:09.

3 رمضان الموافق يوم السبت 25 مارس

تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 3 دقائق، وستأتي موعد صلاة المغرب حوالي 6:09.

4 رمضان الموافق يوم الأحد 26 مارس

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 5 دقائق، ويتأتي موعد صلاة المغرب 6:10.

5 رمضان الموافق يوم الاثنين 27 مارس 2023

وتكون مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 7 دقائق، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:10.

6 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 28 مارس 2023

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 9 دقائق، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:11.

7 رمضان الموافق يوم الأربعاء 29 مارس

تبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 11 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:12.

8 رمضان الموافق يوم الخميس 30 مارس

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 13 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:12.

9 رمضان الموافق يوم الجمعة 31 مارس

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 15 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:13.

10 رمضان الموافق يوم السبت 1 أبريل 2023

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 16 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:13.

11 رمضان الموافق يوم الأحد 2 أبريل 2023

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 19 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:14.

12 رمضان الموافق يوم الإثنين 3 أبريل

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 21 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:15.

13 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 4 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:15.

14 رمضان الموافق يوم الأربعاء 5 أبريل

وتبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:16.

15 رمضان الموافق يوم الخميس 6 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:16.

16 رمضان الموافق يوم الجمعة 7 أبريل

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 28 دقيقة، وتأتي صلاة المغرب الساعة 6:17.

17 رمضان الموافق يوم السبت 8 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:18.

18 رمضان الموافق يوم الأحد 9 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:18.

19 رمضان الموافق يوم الإثنين 10 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:19.

20 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 11 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:20.

21 رمضان الموافق يوم الأربعاء 12 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:20.

22 رمضان الموافق يوم الخميس 13 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:21.

23 رمضان الموافق يوم الجمعة 14 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:21.

24 رمضان الموافق يوم السبت 15 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:22.

25 رمضان الموافق يوم الأحد 16 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 46 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:23.

26 رمضان الموافق يوم الإثنين 17 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:23.

27 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 18 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:24.

28 رمضان الموافق يوم الأربعاء 19 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:24

29 رمضان الموافق يوم الخميس 20 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 54 دقيقة، وستأتي صلاة المغرب 6:25.