الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023

المغرب
المغرب

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث آلاف المسلمين عن مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023 و إمساكية الشهر المبارك، وذلك فضلا عن مواعيد الإفطار والسحور.

مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023

و يقدم «الدستور » في هذا التقرير إمساكية شهر رمضان المبارك مواعيد أذان المغرب في رمضان 2023.

إمساكية شهر رمضان 2023

1 رمضان الموافق يوم الخميس 23 مارس

تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 13 ساعة و 59 دقيقة، وستأتي صلاة المغرب الساعة 6:08.

2 رمضان الموافق يوم الجمعة 24 مارس

تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 2 دقيقة، وستأتي مواعيد صلاة المغرب كالتالي 6:09.

3 رمضان الموافق يوم السبت 25 مارس

تبلغ عدد ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 3 دقائق، وستأتي موعد صلاة المغرب حوالي 6:09.

4 رمضان الموافق يوم الأحد 26 مارس

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 5 دقائق، ويتأتي موعد صلاة المغرب 6:10.

5 رمضان الموافق يوم الاثنين 27 مارس 2023

وتكون مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 7 دقائق، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:10.

6 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 28 مارس 2023

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 9 دقائق، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:11.

تعرف على إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد أذان المغرب

7 رمضان الموافق يوم الأربعاء 29 مارس

تبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 11 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:12.

8 رمضان الموافق يوم الخميس 30 مارس

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 13 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:12.

9 رمضان الموافق يوم الجمعة 31 مارس

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 15 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:13.

10 رمضان الموافق يوم السبت 1 أبريل 2023

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 16 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:13.

11 رمضان الموافق يوم الأحد 2 أبريل 2023

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 19 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:14.

12 رمضان الموافق يوم الإثنين 3 أبريل

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 21 دقيقة، وستأتي موعد صلاة المغرب 6:15.

13 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 4 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:15.

موعد بداية شهر رمضان 2023 وإمساكية الأيام الأولى

14 رمضان الموافق يوم الأربعاء 5 أبريل

وتبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:16.

15 رمضان الموافق يوم الخميس 6 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، وتأتي موعد صلاة المغرب 6:16.

16 رمضان الموافق يوم الجمعة 7 أبريل

وتبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 28 دقيقة، وتأتي صلاة المغرب الساعة  6:17.

17 رمضان الموافق يوم السبت 8 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:18.

18 رمضان الموافق يوم الأحد 9 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:18.

19 رمضان الموافق يوم الإثنين 10 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:19.

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20 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 11 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:20.

21 رمضان الموافق يوم الأربعاء 12 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:20.

22 رمضان الموافق يوم الخميس 13 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:21.

23 رمضان الموافق يوم الجمعة 14 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:21.

24 رمضان الموافق يوم السبت 15 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:22.

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25 رمضان الموافق يوم الأحد 16 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 46 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:23.

26 رمضان الموافق يوم الإثنين 17 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:23.

27 رمضان الموافق يوم الثلاثاء 18 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:24.

28 رمضان الموافق يوم الأربعاء 19 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، وتأتي مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:24

29 رمضان الموافق يوم الخميس 20 أبريل

تبلغ مدة ساعات الصوم حوالي 14 ساعة و 54 دقيقة، وستأتي صلاة المغرب 6:25.

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