«تسحروا فإن بالسحور بركة».. موعد سحور أول يوم رمضان 2023

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، والذي يعتبر من الشهور المميزة عند الكثيرين، سواء بالتقرب إلى الله أو شراء المستلزمات الخاصة بشهر الصيام.

و يتساءل الكثيرون عن موعد أول سحور رمضان 2023، الأمر الذي جعل السؤال يتصدر مواقع البحث، لذا نقدم في السطور التالية موعد أول أيام سحور شهر الصيام.

موعد سحور أول يوم رمضان 2023

ووفقًا للتقويم الفلكي، تصل عدد ساعات الصيام اليومية خلال أيام شهر رمضان الكريم لنحو 14 ساعة.

وأول يوم رمضان سيكون الخميس الموافق 23 مارس، ويكون موعد سحور أول يوم رمضان وهو مساء الأربعاء الموافق 22 مارس.

ويؤذن الفجر في أول أيام رمضان 4:29 فجراً، فيما يؤذن المغرب في أول أيام رمضان 6:8 مساءاً، أما ميعاد أذان الفجر في آخر أيام شهر رمضان 3:51 فجراً، ويصل ميعاد أذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان 6:25 مساءا.

مواقيت الصلاة أول 10 أيام من شهر رمضان

مع الأخذ في الاعتبار فرق التوقيت بين مدن محافظات مصر المختلفة، وفقاً للحسابات الفلكية، تبدأ إمساكية الشهر الكريم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

الخميس 1 رمضان الموافق 23 مارس

السحور 2:09ص، الإمساك 4:09ص، الفجر 4:29ص، الشروق 5:56ص، الظهر 12:02م، العصر 3:30م، المغرب 6:08م، العشاء 7:26م؛ ومدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقتين.

الجمعة 2 رمضان الموافق 24 مارس

السحور 2:07ص، الإمساك 4:07ص، الفجر 4:27ص، الشروق 5:54ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:09م، العشاء 7:26م؛ وساعات الصيام تصل لـ 14 ساعة ودقيقتين

السبت 3 رمضان الموافق 25 مارس

السحور 2:06ص، الإمساك 4:06ص، الفجر 4:26ص، الشروق 5:53ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:09م، العشاء 7:27م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 3 دقائق

الأحد 4 رمضان الموافق 26 مارس

السحور 2:05ص، الإمساك 4:05ص، الفجر 4:25ص، الشروق 5:52ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:10م، العشاء 7:28م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و5 دقائق

الاثنين 5 رمضان الموافق 27 مارس

السحور 2:03ص، الإمساك 4:03ص، الفجر 4:23ص، الشروق 5:51ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:10م، العشاء 7:28م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 7 دقائق

الثلاثاء 6 رمضان الموافق 28 مارس

السحور 2:02ص، الإمساك 4:02ص، الفجر 4:22ص، الشروق 5:50ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:11م، العشاء 7:29م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 9 دقائق

الأربعاء 7 رمضان الموافق 29 مارس

السحور 2:01ص، الإمساك 4:01ص، الفجر 4:21ص، الشروق 5:48ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:12م، العشاء 7:30م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 11 دقيقة

الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس

السحور 1:59ص، الإمساك 3:59ص، الفجر 4:19ص، الشروق 5:47ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:12م، العشاء 7:31م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 13 دقيقة

الجمعة 9 رمضان الموافق 31 مارس

السحور 1:58ص، والإمساك 3:58ص، والفجر 4:18ص، الشروق 5:46ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:13م، العشاء 7:31م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 15 دقيقة

السبت 10 رمضان الموافق 1 أبريل

السحور 1:57ص، والإمساك 3:57ص، الفجر 4:17ص، الشروق 5:45ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:13م، العشاء 7:32م، وساعات الصيام 14 ساعة و 16 دقيقة