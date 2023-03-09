الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«تسحروا فإن بالسحور بركة».. موعد سحور أول يوم رمضان 2023

سحور
سحور

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، والذي يعتبر من الشهور المميزة عند الكثيرين، سواء بالتقرب إلى الله أو شراء المستلزمات الخاصة بشهر الصيام.

و يتساءل الكثيرون عن موعد أول سحور رمضان 2023، الأمر الذي جعل السؤال يتصدر مواقع البحث، لذا نقدم في السطور التالية موعد أول أيام سحور شهر الصيام.

موعد سحور أول يوم رمضان 2023

ووفقًا للتقويم الفلكي، تصل عدد ساعات الصيام اليومية خلال أيام شهر رمضان الكريم لنحو 14 ساعة.

وأول يوم رمضان سيكون الخميس الموافق 23 مارس، ويكون موعد سحور أول يوم رمضان وهو مساء الأربعاء الموافق 22 مارس.

ويؤذن الفجر في أول أيام رمضان 4:29 فجراً، فيما يؤذن المغرب في أول أيام رمضان 6:8 مساءاً، أما ميعاد أذان الفجر في آخر أيام شهر رمضان 3:51 فجراً، ويصل ميعاد أذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان 6:25 مساءا.

txt

بحضور المحافظ.. افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بأسيوط الجديدة (صور)

مواقيت الصلاة أول 10 أيام من شهر رمضان

مع الأخذ في الاعتبار فرق التوقيت بين مدن محافظات مصر المختلفة، وفقاً للحسابات الفلكية، تبدأ إمساكية الشهر الكريم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

الخميس 1 رمضان  الموافق 23 مارس

السحور 2:09ص، الإمساك 4:09ص، الفجر 4:29ص، الشروق 5:56ص، الظهر 12:02م، العصر 3:30م، المغرب 6:08م، العشاء 7:26م؛ ومدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقتين.

الجمعة 2 رمضان الموافق 24 مارس

السحور 2:07ص، الإمساك 4:07ص، الفجر 4:27ص، الشروق 5:54ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:09م، العشاء 7:26م؛ وساعات الصيام تصل لـ 14 ساعة ودقيقتين

السبت 3 رمضان الموافق 25 مارس

السحور 2:06ص، الإمساك 4:06ص، الفجر 4:26ص، الشروق 5:53ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:09م، العشاء 7:27م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 3 دقائق 

الأحد 4 رمضان الموافق 26 مارس 

السحور 2:05ص، الإمساك 4:05ص، الفجر 4:25ص، الشروق 5:52ص، الظهر 12:01م، العصر 3:30م، المغرب 6:10م، العشاء 7:28م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و5 دقائق

الاثنين 5 رمضان الموافق 27 مارس 

السحور 2:03ص، الإمساك 4:03ص، الفجر 4:23ص، الشروق 5:51ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:10م، العشاء 7:28م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 7 دقائق

txt

مسلسلات رمضان 2023.. محمود البزاوى ببوستر منفرد لـ«الصفارة»

الثلاثاء 6 رمضان الموافق 28 مارس 

السحور 2:02ص، الإمساك 4:02ص، الفجر 4:22ص، الشروق 5:50ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:11م، العشاء 7:29م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 9 دقائق 

الأربعاء 7 رمضان الموافق 29 مارس 

السحور 2:01ص، الإمساك 4:01ص، الفجر 4:21ص، الشروق 5:48ص، الظهر 12:00م، العصر 3:30م، المغرب 6:12م، العشاء 7:30م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 11 دقيقة 

الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس

السحور 1:59ص، الإمساك 3:59ص، الفجر 4:19ص، الشروق 5:47ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:12م، العشاء 7:31م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 13 دقيقة

txt

طريقة عمل زينة رمضان فى المنازل 2023

الجمعة 9 رمضان الموافق 31 مارس 

السحور 1:58ص، والإمساك 3:58ص، والفجر 4:18ص، الشروق 5:46ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:13م، العشاء 7:31م؛ وساعات الصيام 14 ساعة و 15 دقيقة 

السبت 10 رمضان الموافق 1 أبريل

السحور 1:57ص، والإمساك 3:57ص، الفجر 4:17ص، الشروق 5:45ص، الظهر 11:59ص، العصر 3:30م، المغرب 6:13م،  العشاء 7:32م، وساعات الصيام 14 ساعة و 16 دقيقة 

أقرأ أيضاً 

أدعية استقبال شهر رمضان 2023 ودعاء رؤية الهلال عند ولادته

سحور اول يوم رمضان موعد سحور أول يوم رمضان 2023 سحور أول يوم رمضان 2023 شهر رمضان مواقيت الصلاة السبت 3 رمضان الموافق 25 مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

معادلة الأمن والتنمية.. أكثر من 462 مشروعًا تنمويًا قي سيناء بعد القضاء على الإرهاب

السيسي وبوتين يتشاوران حول سبل التغلب على الأزمات العالمية لاسيما فى مجال الغذاء

الرئيس السيسى يبحث مع الرئيس الروسى بوتين آخر المستجدات الإقليمية والدولية

مايا مرسى تؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بملف المرأة

نائب رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد دستور الأدوية الأمريكى

رئيس حدائق العاصمة يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية الإعلان العاشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للمرأة و«كسر التحيز»

محمد عبد العزيز

مديرية للزراعة فى القاهرة!!!

خالد حريب

هانى شنودة.. وتكريم صادف أهله

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى