الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحد المتطوعين بـ«حياة كريمة»: المبادرة ترسخ المشاركة المجتمعية

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كثير من المساعدات والخدمات لسكان قرى الريف المصري حيث عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية ومنظومة الصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة للصرف الصحي لخدمة جميع السكان، بجانب تطوير الوحدات الصحية وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة وتوفير المساعدات الغذائية والمدية للمحتاجين داخل تلك القرى.

ومتطوعو المبادرة هم أساس تلك الخدمات حيث يقومون بالبحث الميداني لرصد الحالات الأكثر احتياجًا، كما يقوموا برصد مشاكل السكان داخل تلك القرى ومن ثم تبدأ تنفيذ المشروعات والخدمات على أرض الواقع للارتقاء بمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان.

ستكون نموذجًا فى العمل التطوعى

محمد على عبدالمنعم، أحد المتطوعين بمبادرة "حياة كريمة" وهب نفسه في العمل التطوعى وكانت المبادرة خير دليل للعمل التطوعي بعدما تلقي جميع السكان الخدمات و المساعدات وارتقت بهم لأعلى مستوياتها الرقي وتقوم بتطوير القرى وتنميتها، كونها تسهم فى حل أزمات الفقر والتعليم.

وقال محمد، لـ"الدستور" إن العمل ضمن هذه المبادرة يرسخ فكرة المشاركة المجتمعية بين الشباب ويزيد حبهم لمصر، ويقرب المسافات بين الفئات فى المجتمع، فالمتعلم يساعد الأمى ليخرج من دائرة الجهل، وتطوير إمكاناته ليكون قادرًا على توفير قوت يومه وتطوير الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع حيث أن المجهودات التي نفذتها المبادرة  الحملة ظهرت خلال فترة قليلة و بشكل كبير، وستقضى على العديد من المشاكل التى عانى منها المجتمع، كالجهل والمرض والفقر الذي عانى السكان منه على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

وعبر عبدالمنعم عن سعادته بانضمامه لهذا العمل الوطنى القائم على التطوع بشكل أساسى، الذى يشارك فيه الشباب، لإحداث نقلة حضارية بقرى مصر النائية، مشددًا على أن هذه المبادرة ستكون نبراسًا للعالم فى العمل المجتمعى التطوعى.

حياة كريمه مبادرة متطوعين قرى متطوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

بدء المرحلة الثالثة للمشروع السويسرى بأسوان

كوارث الجرائم العابرة.. كيف تواجه دول الجوار الطوارئ بالتنسيق الأمني المباشر؟

جامعة الوادي الجديد تنظم احتفالية بيوم الشهيد والمحارب القديم

لليوم الثالث.. إستمرار التظاهرات ضد قانون «العملاء الأجانب» في جورجيا

مصرع 3 أشخاص فى انهيار منجم على عمق 900 متر بإسبانيا

مصرع شخصين وإصابة 21 في حادث سير بطريق «سفاجا - قنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-١»

ماجد حبته

الإرهابى مراسلًا ومذيعًا!

حسين دعسة

كيف تدير التكنولوجيا حدود مستقبل الجغرافيا السياسية الدولية؟

أحمد الصغير

المنيا فى ثوبها الجميل!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار فى تل أبيب.. وإصابة 3 إسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكى: قلقون من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية