حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة بدر (صور)

كلف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بشن حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة الأمن بالتنسيق مع إدارة الأحياء لإزالة التعديات والإشغالات ورصد مخالفات البناء، مؤكدًا على عدم التهاون في جميع المخالفات وتطبيق قانون عقوبة مخالفات البناء الحديث بالمدن العمرانية الجديدة بالحبس والغرامة وإزالة المباني.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن إزالة المباني المخالفة على قطعه الأرض التي تحمل رقم 408/180 لقيام بالمخالفة بغرض صب مساحة غرف السطح بالكامل، وتم عمل إيقاف التعامل على القطعة، وعمل محضر للنيابة، وتم التحفظ على خشب النجارو وهدم الأعمدة الخرسانية.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات، وردع المخالفين وتطبيق القانون.

وأكد أنه سيتم التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي، ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم ( ١٥١٠٠) على مدار ٢٤ ساعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحولها إلى النيابة.

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