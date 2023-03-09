الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج لإحياء ذكرى شهداء الوطن (صور)

اثناء التكريم
اثناء التكريم

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، الخميس، ندوة تثقيفية بالتزامن مع يوم الشهيد وتخليدا لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيله.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد كمال، مسئول مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب من اجل مصر من مختلف كليات الجامعة.

ووجه الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئو الدراسا العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في " يوم الشهيد "، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رمز البطولة والتضحية، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربًا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

تضمن اللقاء عرض فيديو تسجيلي عن مشاركة طلاب من أجل مصر في التوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث قام طلاب من أجل مصر علي مدار أسبوع متواصل بزيارة جميع مراكز وقرى حياة كريمة بالمحافظة لعدد 500 طالب وطالبة.

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اسر الشهداء أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث الدكتور حسان النعمانى الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة جامعة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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