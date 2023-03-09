الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والدة شهيد: مستعدة أدافع عن مصر وإحنا بأمان بفضل ربنا والرئيس السيسى

والدة الشهيد مصطفى
والدة الشهيد مصطفى حجاجي

 تحدثت والدة الشهيد مصطفى حجاجي، عن تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية يوم الشهيد، مؤكدة أنها في استعداد للدفاع عن البلد.

لابد على كل المصريين أن يقفوا بجانب الدولة

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أنه لا بد على كل المصريين أن يقفوا بجانب الدولة في الظروف الحالية، قائلة: "أنا أم الشهيد، وده فخر ليا، ومستعدة أروح أدافع عن مصر". 

وأوضحت أم الشهيد، أن مصر تنعم الآن بالأمن والأمان، تحت قيادة الرئيس السيسي، موضحة: "إحنا مش زي بلاد أخرى، مصر فيها أمن واستقرار وأمان، وده بفضل ربنا، والرئيس والقوات المسلحة والشرطة". 

وتابعت: "أنا بقول للمصريين، إن البلد لازم تعيش في أمن وأمان، ونقف جنبها"، قائلة: "مصر أم الدنيا وسكن للجميع".

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