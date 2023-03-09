الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تسعى إلى غلق أبوابها أمام المهاجرين

المهاجرين
المهاجرين

قال سلامة عطالله، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد استمراره في دعم أوكرانيا، سياسياً وعسكرياً، حيث يعلم الاتحاد أن انتصار روسيا في الحرب ستكون له مخاطر وخيمة على الدول الأوروبية بالكامل في المستقبل القريب.

الدعم الأوروبي لأوكرانيا

وأكد سلامة عطالله، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دول الاتحاد الأوروبي حريصة كل الحرص على توفير الخدمات المجتمعية للاجئين الأوكرانيين، وهذه الخدمات المقدمة تعبير واضح عن المساعدة الأوروبية لكييف وشعبها في أزمتهم مع الجانب الروسي.

الهجرة لأوروبا  

وأضاف في حديثه، أن الأوروبيين متفقون على ضرورة وقف الهجرة إلى أوروبا ولكنهم غير قادرين على تنفيذ هذه القرارات في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هناك اتهامات شديدة لأوروبا بأنها مقصرة في عمليات الإنقاذ بالبحر الأحمر، ومن بين الدول المهتمة بهذا الأمر بريطانيا، حيث تمتلك هذه الدولة الآن  مشروع قانون جديدا بمنع استقبال المهاجرين إلى الوطن، ولهذا لم تستقبل بريطانيا السفينة التي تم إنقاذها مؤخراً والتي استقبلتها فرنسا.

القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية الهجرة الأوروبية الدعم الأوروبي لأوكرانيا اغلاق باب الهجرة

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