الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة لقطاع الأعمال

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، لافتا إلى الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى هذا القطاع الحيوى.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث أشار المهندس محمود عصمت إلى ما يتم تنفيذه من خطوات تطوير متكاملة لمختلف مصانع الشركات التابعة، وذلك بما يضمن التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء، وتعزيز فرص المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف شركات الدواء المحلية والأجنبية في إطار توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى صناعة الدواء، وما يتعلق بإقامة مشروعات مشتركة فى هذا الصدد، لإنتاج العديد من المنتجات الدوائية الضرورية للعديد من الأمراض وخاصة المزمنة منها، هذا إلى جانب إنتاج المواد الخام. 
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس محمود عصمت، تناول خلال الاجتماع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية، حيث أشار فى هذا الصدد إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لـ"بنج الأسنان" بشركة الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية.

اهتمام الدولة إدارة التكنولوجيا الطبية الإمداد والتموين الطبى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الدكتور مصطفى مدبولي الدواء المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

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