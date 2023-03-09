الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

البطل الرائد أحمد بهجت رزق مناع.. رحلة حب للجيش انتهت بالشهادة

البطل الرائد أحمد
البطل الرائد أحمد بهجت رزق مناع.

الشهيد البطل الرائد أحمد بهجت رزق مناع من مواليد 26/6/1990 بمركز إيتاي البارود، قريه كفر الحجة بمحافظة البحيرة، أحب أن يكون ضمن أفراد الكلية الحربية منذ الصِغر، فالتحق بها على الفور رافضًا الالتحاق بكلية الهندسة لتروي دماءه أرض الوطن. 

إلا أنه لم يحالفه الحظ للمرة الأولى ولم يستطع الالتحاق بالكلية الحربية، وحينها التحق بهندسة طيران ودرس لمده عام واحد، لكنه ظل متمسكًا بحمله الذي لطالما حلم به منذ نعومة أظافره، وتفوق بامتياز بهندسة طيران وحاول مرة اخرى وبالفعل تم قبولة بالكلية الحربية لتحقيق حلمه عام2008.

وانضم الشهيد البطل الرائد أحمد بهجت رزق مناع لفريق الكفاءه ومثلث القيادة وكان مساعد قارئ في الكلية الحربية، وتخرج الثاني علي الكلية في عام 2011 ضمن دفعه 105 حربية، وحصل علي نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لتفوقه.

وبعد تخرجه حصل "مناع" على تدريب مشترك مع حلف الناتو لمكافحة الإرهاب في آخر عام 2016، ونظرًا لكفاءته تم اختياره من ضمن الظباط لمكافحة إرهاب 888، وأصيب بالصحراء الغربية اثناء مقاومة الإرهاب، وعمل قائد سرية استطلاع ببئر العبد شمال سيناء واشترك بالعديد من المداهمات ومقاومة البؤر التكفيرية. 

يوم استشهاد البطل الرائد أحمد بهجت رزق مناع

انتقل إلى سيناء في أول يوليو 2020، وفي يوم 22 يوليو حدث هجوم كبير من التكفيريين بعربات مفخخة على معسكر الاستطلاع ببئر العبد، إلا أنه خرج بإصابات طفيفة، ومن ثم استشهد الرائد أحمد بهجت مناع يوم الإثنين الموافق 11/1/2021 بشمال سيناء جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التي كان يستقلها وقت خروجه لمداهمة تستهدف القبض على العناصر التكفيرية.

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