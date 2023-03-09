الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة «DKA» النمساوية

ابراهيم اسحق
ابراهيم اسحق

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، وفد مؤسسة "DKA" النمساوية، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية، حيث تابع صاحب الغبطة جميع المشروعات التنموية، التي تقوم بها الهيئة مع الإيبارشية البطريركية.

وفي سياق متصل، زارت المؤسسة النمساوية، أحد المراكز التابعة لمكتب دياكونيا للتنمية، بشبرا الخيمة، حيث تعرفت على المشروع، الجاري بينهما.

من جهة أخرى، وتحت شعار "Low Battery"، نظمت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، مؤتمرًا لشباب المرحلة الجامعية، والخريجين، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

جاء اليوم الأول تحت عنوان "انظر" من خلال حلقة نقاشية حول ثلاثة أفلام قصيرة، لمعالجة مشكلة "استنزاف المشاعر والوقت والموارد البيئية". وتمت مناقشة تلك الموضوعات مرة أخرى بشكل مختلف، باستخدام أغاني تعبر عن واقعنا اليومي من خلال لقاء "على القهوة".

وجاء اليوم الثاني تحت شعار "احكم". بدأ اليوم بالتأمل الصباحي، أعقبه لقاء دار حول "التنمية المستدامة"، من خلال رسالة "كن مسبحًا"، التي تعكس حرص الكنيسة الكاثوليكية على توعية أبنائها بأهمية الحفاظ على البيئة كانعكاس لصورة الله.

وجاء اليوم الثالث تحت عنوان "أفعل"، من خلال التعاون مع مبادرة "Banlastic Egypt" حيث تم اصطحاب متطوعي المبادرة الشباب في جولة، قاموا فيها بتنظيف حديقة الجبرتي، وشاطئ السلسلة.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم الإيبارشية البطريركية الكاثوليك

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