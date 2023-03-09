الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. حفل توقيع ومناقشة كتاب «غرف إدمان» لمحمود علام بقنصلية

محمود علام
محمود علام

يستضيف مبنى قنصلية بوسط البلد، حفل توقيع ومناقشة كتاب "غرف إدمان" للكاتب محمود علام، الصادر عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وذلك غدًا الجمعة 10 مارس في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويناقش الكتاب، لايف كوتش شاهندة سعد استشاري أسري، ولايف كوتش فاتن سلامة مدربة مهارات في حضور عدد من الإعلاميين والشخصيات.

وكتاب غرف إدمان يعرض مفاهيم أكثر اتساعا حول الإدمان، وكونه أكبر بكثير من حصره في إدمان المخدرات والكحوليات، إنما كل عادة سلبية وسالبة للتوزان النفسي والروحي والعقلي والاجتماعي تعتبر إدمانًا؛ وكل عادة لها خطورتها حسب درجة تمكنها من صاحبها كإدمان السوشيال ميديا والتريند،؛ الذين يعتبران ظاهرتي القرن القرن بامتياز، وحالات أخرى مفصلة مستخدم الأسباب والأعراض وموضح خطوات التعافى والحلول 

أما عن محمود علام فهو كاتب مصري، من مواليد مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، حاصل على ليسانس الحقوق، وعلى دبلوماتين تنمية موارد بشرية، وعلى دبلوم لايف كوتش "مدرب معتمد"، وحاصل على ماجستير إرشاد نفسي وأسري وطفولة، وله خمس إصدارات أخرى في تنمية الذات، وهم: "كلام في القلب"، "ملامح بلا روح"، "علاقات مرهقة"، "شقة 11"، "الهروب إلى الواقع".

غرف إدمان محمود علام دار الهالة للنشر والتوزيع مبنى قنصلية بوسط البلد كتاب غرف إدمان

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وائل لطفي

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