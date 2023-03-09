اتحاد الكرة يغلق ملف عقوبة كهربا لحين انتهاء الأهلى من مواجهة صن داونز

أبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة أعضاء لجنة الانضباط، وكذلك بقية موظفى الجبلاية، بعدم الحديث فى أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلى، لحين انتهاء الأحمر من خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقى، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويتواجد محمود كهربا مع بعثة النادي الأهلي في جنوب إفريقيا، من أجل الاستعداد لمواجهة صن داونز، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وترددت أنباء قوية داخل الجبلاية حول توقيع عقوبة الإيقاف على لاعب الأهلي لمدة 8 مباريات بعد مناقشة الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك، على خلفية ما قام به اللاعب عقب انتهاء مباراة القمة الأخيرة التي انتهت بفوز الأهلي.

وناقشت لجنة الانضباط، خلال عدة اجتماعات لها فى الفترة الماضية، الواقعة بالكامل، وتم الاستقرار على العقوبة المناسبة لما قام به اللاعب، وإبلاغها لوليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، حتى يتم عرضها على مجلس ادارة الجبلاية، برئاسة جمال علام.

ويحق لمجلس إدارة اتحاد الكرة أن يعلن العقوبة كما هى أو يقوم بتعديلها وفقًا للوائح والقوانين، ويحق للاعب أيضًا الاستئناف عليها أمام لجنة التظلمات ومن ثم تقوم اللجنة بتخفيف العقوبة.

ورغم وجود أنباء حول إصدار قرار من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 8 مباريات إلا أن مسئولى الجبلاية فضلوا عدم الإعلان أو الحديث فيما يخص عقوبة اللاعب لحين انتهاء الأهلى من مباراة صن داونز الصعبة فى جنوب إفريقيا، التى سيتحدد على ضوء نتيجتها موقف الأحمر فى مشوار بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف الهلال السوداني المتصدر برصيد 9 نقاط وصن داونز صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي القطن الكاميروني بالمركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.