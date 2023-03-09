سامح شكري: تعاون عسكري وأمني بين مصر وكينيا.. وتكثيف صادراتنا الغذائية لنيروبي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه يجب التكامل بين دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية، موضحًا أهمية تعزيز العلاقات بين دول إفريقيا.

وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ألفريد موتوا"، إن المباحثات التي عقدت في مقر وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أكدت عمق العلاقات بين مصر وكينيا وضرورة تدعيمها.

وأشار شكري إلى أنه تم الاتفاق مع موتوا على تكثيف الصادرات الغذائية المصرية إلى كينيا، مضيفًا أن هناك تعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية.

واستقبل وزير الخارجية نظيره الكيني، اليوم الخميس، في مقر وزارة الخارجية، وعقدا جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ناقشا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي.