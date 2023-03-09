الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يجري حركة تكليفات وانتدابات للوظائف القيادية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قراراً برقم 112 لسنة 2023، بإجراء حركة تكليفات وانتدابات وتجديد تعيين بعدد من الوظائف القيادية بمختلف أجهزة وقطاعات الوزارة، وذلك بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى محضر الوظائف القيادية بالوزارة.

وقرر وزير الموارد المائية والري، انتداب المهندسة سلوى محمد حسن عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة لتوزيع المياه بالوجه القبلي بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الري، والمنتدبة مدير الإدارة العامة للأملاك بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، للعمل مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري.

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كذلك، تقرر تكليف الدكتور خالد محسن شلبي طوبار، الشاغل لوظيفة استشارى إدارة عامة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمصلحة الرى والمكلف للعمل مدير عام مركز المعلومات بالقطاع، ينهى تكليفه ويعود إلى وظيفته الأصلية.

وأيضًا تم تكليف المهندس أحمد محمود الأعور، الشاغل لوظيفة كبير مهندسين بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الري.

كما قرر وزير الموارد المائية والري، تكليف المهندسة عبير ثابت فصيح سيف النصر، الشاغلة لوظيفة كبير مهندسين بمصلحة الرى، تكلف للعمل مدير عام مركز المعلومات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بذات المصلحة.

كما تم تجديد تعيين المهندس محمد عطية محمد حمادة، مدير عام الإدارة العامة للأمن بأوجه القبلى بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمنتدب مدير عام الإدارة العامة للمعامل الهندسية بشمال شرق الدلتا.

وأيضاً قرر وزير الرى تجديد تعيين المهندس عمر محمد حافظ النجار مدير الإدارة العامة للمكتب الفني والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
 

وزير الرى يجرى حركة تكليفات وانتدابات وتجديد تعيين للوظائف القيادية بالقطاعات 
 
الخزانات والقناطر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الهيئة المصرية العامة المستوى الوظيفي الموارد المائية والري الميكانيكا والكهرباء الوجه القبلي الوظائف القيادية

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وائل لطفي

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