الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المركزي» يصدر كتابا دوريا للبنوك بالقواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات (مستند)

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا للبنوك، حصل "الدستور" على نسخة منه بشأن تعليمات تطبيق خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، وسيسمح إصدار القواعد المنظمة - لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية - بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي - إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وبالإضافة إلى المميزات العديدة التي تقدمها الخدمة للعملاء، ستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في اتاحة الخدمة، وكذلك  تمكين البنوك المصدرة من رقمنة بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.

إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفي المصري يأتي ضمن العديد من المشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومنها على سبيل المثال: محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقوم البنوك بتفعيل خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري "القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية" بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة.

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