قبل مواجهة الأهلى.. رد قوى من مدرب صن داونز بعد اتهام ناديه بشراء المباريات

رد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، على الاتهامات التي طالت ناديه مؤخرًا بأنه يشتري المباريات من أجل التتويج بالبطولات.

ويلتقي صن داونز الجنوب أفريقي الأهلي في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وردّ موكوينا على تلك الاتهامات ونشر تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: "نعم نشتري نجاحنا، لأن لدينا إدارة توفر كل الإمكانات للفريق وللجهاز الفني من أجل شراء أفضل اللاعبين وتوفر المناخ الجيد، وهي إدارة سخية بشكل لا يُصدق، تدعم فكرة جعل صنداونز أحد أعظم الأندية في القارة ومعروفًا في العالم أيضًا ما عليك سوى الذهاب إلى أبعد مثل تشيلسي على سبيل المثال، الذي أنفق الكثير من المال والبحث عن مكانهم ونجحوا في حصد الألقاب".

كما تطرق للحديث عن لاعبي فريقه قائلا " يجب أن تُمنح هذه المجموعة فرصة عادلة للفشل والنجاح، لأنهم عملوا بجد الطريقة الوحيدة لفعل ذلك، وهي أن يلعبوا ويُختبروا في صعوبات دوري الأبطال، الشدة والالتزام موجودان وأنا فخور بهم ومن دواعي سروري أن أجلس هنا كمدرب لهم".