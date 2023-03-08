الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة الأزهرى: «بكل التحية والإجلال أهنئ المرأة المصرية فى يومها العالمى»

الأزهري
الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن المرأة المصرية السند الحقيقي في كل ركن من أركان المجتمع، لذا بكل التحية والإجلال والتقدير أهنئ المرأة المصرية باليوم العالمي للمرأة.

يوم المرأة العالمي 

وأكد "الأزهري"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بمناسبة يوم الشهيد تقدم بخالص المواساة والتهنئة لأسر الشهداء من رجال الشرطة والجيش المصري الذين ضحوا بأنفسهم فداء للوطن، حيث طمأن الله عباده بأن الشهيد في جنة الخلد أحياء يرزقون. 

فضائل النصف من شعبان

وأضاف أن ليلة النصف من شعبان لها الكثير من الفضائل، حيث بها ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، متابعًا: "هناك أعمال ترفع يوميًَا، وأسبوعيًا في يوم الجمعة، وسنويًا في ليلة النصف من شعبان".

وأشار إلى أن الغرض الأساسي من رفع الأعمال هو تنبيه المسلم باستمرار إلى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على الأعمال.

أسامة الأزهري تهنئة المرأة المصرية 8 مارس اليوم العالمي للمرأة مساء دى ام سى دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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