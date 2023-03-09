الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فرعيات «المهندسين» تعلن دعمها للنقيب العام وقرارات الجمعية العمومية

المهندسين
المهندسين

أعلنت عدد من النقابات الفرعية للمهندسين، دعمها لقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت الاثنين الماضي باعتبارها أعلى سلطة في النقابة.

وقالت نقابة المهندسين بالأقصر، أنه بناء على طلب الكثير من السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالأقصر لتوضيح موقف مجلس نقابة الأقصر الفرعية من قرارات الجمعية العمومية العامة 6 مارس  الجاري، فقد اجتمع مجلس نقابة المهندسين بالأقصر أمس 8 مارس الجاري، وأكد أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية هي السلطة الأعلى في نقابة المهندسين، وأن قرارات الجمعية العمومية هى قرارات واجبة النفاذ وليس من حق أحد إبداء الرأى فيها، مؤكدا  دعمه الكامل لقرارات الجمعية العمومية العامة.

 فيما أكد بيان مجلس النقابة الفرعية بقنا، احترامه لكل قرارات الجمعية العمومية، موضحا أنه جرت إدارتها بنزاهة وشفافية كنا شاهدين عليها، حيث حازت تلك القرارات موافقة الأغلبية في الجمعية، كما أن هذه القرارات تمثل مطالب مشروعة للجمعية العمومية للمهندسين.

وأضاف مجلس النقابة الفرعية بقنا في بيانه، إننا إذ نحترم هذه القرارات نؤكد رفضنا واستنكارنا الشديد لمحاولة الالتفاف على إرادة و مطالب المهندسين وقرارات هذه الجمعية التاريخية، ونشدد على ضرورة تنفيذ إرادة ومطالب المهندسين.

وتابع البيان، نستنكر بشدة ما تم نشره على صفحة النقابة العامة للمهندسين بخصوص ما حدث بالجمعية العمومية، ونرى أنه يستهدف الالتفاف على إرادة المهندسين، كما يمثل هذا البيان إساءة بالغة في حق جموع مهندسي مصر، إذ وصفهم بالغوغائيين، وهي إهانة غير مقبولة تستوجب محاسبة المسؤول عنها.

كما أعلن مجلس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان وكذلك أعضاء بمجلس نقابة المهندسين بالجيزة دعم  قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين  المنعقدة في 6 مارس الجاري.

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