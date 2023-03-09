مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 9-3-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس منها يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة بصورة شبه يومية، كما تختلف عدة دقائق من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:47 ص

الشروق 6:13 ص

الظهر 12:6 م

العصر 3:27 م

المغرب 5:59 م

العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:52 ص

الشروق 6:19 ص

الظهر 12:11 م

العصر 3:32 م

المغرب 6:3 م

العشاء 7:21 م

مواقيت الصلاة في طنطا

الفجر 4:48 ص

الشروق 6:15 ص

الظهر 12:7 م

العصر 3:28 م

المغرب 5:59 م

العشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجر 4:49 ص

الشروق 6:12 ص

الظهر 12:6 م

العصر 3:29 م

المغرب 6:0 م

العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجر 4:47 ص

الشروق 6:10 ص

الظهر 12:4 م

العصر 3:27 م

المغرب 5:58 م

العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:43 ص

الشروق 6:4 ص

الظهر 11:59 ص

العصر 3:22 م

المغرب 5:54 م

العشاء 7:7 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:36 ص

الشروق 6:0 ص

الظهر 11:54 ص

العصر 3:16 م

المغرب 5:47 م

العشاء 7:3 م