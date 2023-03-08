رئيسا الرقابة المالية والبورصة يكرمان نائبة التنسيقية غادة على

في اليوم العالمي للمرأة..

كرم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة، النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظرًا لدورها البارز في التقدم بالتشريعات في الجانب الاقتصادي بوجه العموم وفي القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال وشهادات الكربون بصفة خاصة.

وتزامن تكريم النائبة غادة علي، مع اليوم العالمي للمرأة الذي يقام يوم 8 مارس من كل عام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلي كافة الجهات الحكومية المعنية، منهم مساعدو رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلو البورصة، وممثلو وزارتي الاستثمار والعدل، وشركة ليبرا لطرح تداول شهادات الكربون.