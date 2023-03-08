الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: جونسالو راموس على مدار ريال مدريد في الصيف

جونسالو راموس
جونسالو راموس

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني يراقب جونسالو راموس مهاجم بنفيكا البرتغالي، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسجل جونسالو راموس، أمس، هدفين، في انتصار فريقه البرتغالي بنفيكا، على كلوب بروج البلجيكي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق بنفيكا البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وذكرت صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية، أن ريال مدريد أثار اهتمام ريال مدريد، بعد الثنائية التي سجلها في شباك كلوب بروج.

وأشارت الصحيفة إلى أن عروض جونسالو راموس الرائعة أثارت اهتمام عظماء كرة القدم الأوروبية ومنهم ريال مدريد، حيث يتابع النادي الإسباني، المهاجم البرتغالي، حيث يضعونه في مدارهم لتدعيم خط الهجوم.

وأضافت الصحيفة بأن من يريد جونسالو راموس سيضطر إلى دفع مبالغ مادية طائلة، حيث أن اللاعب يرتبط بعقد مع بنفيكا حتى عام 2025، ولديه شرط جزائي في عقده يُقدر بـ 120 مليون يورو، حيث أظهر ناديه بنفيكا مع زميله السابق إنزو فيرنانديز، أنهم لن يبيعوا أي من نجومهم إلا بعد دفع مقابل مادي كبير يساوي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وسجل جونسالو راموس 21 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة مع بنفيكا في كل المسابقات هذا الموسم، منهم 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهو هداف الفريق البرتغالي.

ولفت جونسالو راموس الأنظار في بطولة كأس العالم 2022 بقطر حيث سجل ثلاثة أهداف في انتصار منتخب بلاده البرتغال العريض على سويسرا بسداسية في دور الـ16، حيث حجز مقعدًا أساسيًا في الأدوار الإقصائية للمونديال على حساب الأسطورة كريستيانو رونالدو.

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