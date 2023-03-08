الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الأمريكي

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

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الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الأمريكي 

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كذلك جهود القوات المسلحة المصرية فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، إضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الأمريكى لمصر التى تأتى امتدادًا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات العسكرية، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، فضلًا عن دورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك فى المجال العسكرى.

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حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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