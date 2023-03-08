الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بيوم المرأة العالمي بجميع فروعه

قطاع الفنون التشكيلية
قطاع الفنون التشكيلية

أعدّ قطاع الفنون التشكيلية برئاسة وليد قانوش برنامجاً حافلاً ومتنوعاً خصه للاحتفاء بيوم المرأة العالمي وذلك على مدار شهر مارس وفي جميع مواقعه بالقاهرة والمحافظات.

من أبرز ملامح البرنامج يستضيف مركز محمود مختار الثقافي من 12 وحتى 14 مارس ملتقى "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة – معرض لفنانين من أجيال مختلفة عن المرأة – معرض للحرف النسائية على مستوى 5 محافظات (البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان (متضرري السيول)، الجيزة، الوادي الجديد)– تكريم عدد من الرائدات المشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في (الفن التشكيلي – الحرف التراثية – العمارة)– تكريم (قادرات باختلاف – ذوي القدرات الخاصة) في تعبيرهم التشكيلي للمرأة.

وفي مجال الحرف التراثية ينظم القطاع مجموعة من الورش المختلفة من بينها ورش في مجالات الأزياء والنسيج والصدف بدار النسجيات المرسمة ومركز الفن والحياة براتب صديق، ورش تنمية مهارات الحرف البيئية من خلال بيوت الإبداع بالوادي الجديد مع سيدات قرية (الماكس البحري)، إقامة ندوة بدار النسجيات عن دور الحرف التقليدية وأثرها في النهوض بمستوى المرأة والمجتمع.
كما تعقد مواقع القطاع بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة وقنا وبورسعيد والمنوفية سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية وأيضاً التي تبرز أهمية دور المرأة في بيئات العمل والأسرة وأثر ذلك على المجتمع، كما يشمل البرنامج ورشاً متنوعة رسم وتلوين وأشغال فنية وفي فنون التطريز وغيرها من المجالات.

برنامج متنوع يمتد على مدار مارس وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بيوم المرأة العالمي والاهتمام بتنفيذ أنشطة تتسم بالتنوع ما بين الاحتفاء والتوعية بجانب تعزيز مهارات المرأة وتنمية مواهبها وكذلك تعليمها مهارات وحرف جديدة تمكنها من الاعتماد على نفسها وتتيح لها فرصًا واعدة للعمل بما يعود بالإيجاب عليها وعلى المجتمع.

يوم المرأة العالمي قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش مركز محمود مختار الثقافـــي إبداعات المرأة

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