تنطلق 17 مارس.. التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لإطلاق مبادرة كتف فى كتف يوم 17 مارس الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من الشخصيات المهمة.

صناع الخير

وأكدت مؤسسة صناع الخير ان المبادرة تستهدف 4 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قاعدة بيانات مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

30 جمعية ومؤسسة أهلية

ولفتت إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف رعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها، منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انطلاقه فى 2022 عاما للمجتمع المدني، مشيرة إلى أن التحالف يضم 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت أن عدد كبير من الجمعيات، ستوزع احتياجات شهر رمضان من شنط ومواد غذائية على الأسر المستحقة، موضحة أن التوزيع لا يتم بشكل عشوائي بل أن الجمعيات تقوم بتجميع بيانات الاسر الاولي بالرعاية وحصر أعدادها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأعباء الاقتصادية

وأضافت أن التحالف يعمل على تأمين الاحتياجات الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة الأعباء الاقتصادية للشرائح الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية، وذلك استكمالا لدور التحالف الوطني لدعم الاسر الأكثر احتياجا واستفادتها بكافة خدماته، والتى تاتي ايضا ضمن مبادرة “خيرك سابق” التي تعمل على تقديم الخدمات والدعم المباشر ليس فقط للاسر الاولى بالرعاية، وإنما ايضا بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية ودخول شرائح مستحقة للدعم، من خلال قاعدة بيانات عمل التحالف وتوحيدها بين الجمعيات.

وتابعت، أنه سيشارك فى التعبئة فرق المتطوعين بالتحالف فى أكبر تجمع للعمل الأهلي والذي يعد أحد ثمار مبادرات التحالف “كتف فى كتف”.