الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في يومها العالمي.. كيف دعّم الرئيس السيسي المرأة المصرية؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

احتفلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والأمم المتحدة تحت شعار (DigitALL) باليوم العالمي للمرأة الذي يأتي في مثل هذا اليوم من كل عام، حيث تحرص الدولة على دعمها وتقديم العون لها بتوجيهات من القيادة السياسية سواء كان دعمًا ماديًا أو معنويًا أو معاش تكافل وكرامة.

ووجه الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ناهد جمال سعيد «سيدة التروسيكل» كما لقبها رواد منصات التواصل، ليستجيب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمنحها عقد شقة ورخصة محل لتستطيع تدبير نفقات بناتها الخمس بعد أن كانت تعمل على «تروسيكل» لتدبير نفقاتهنّ.

• سيارة جديدة لـ“سيدة الميكروباص”

والتقى الرئيس السيسى أثناء تفقده مشروعات العاصمة الإدارية خلال جولته تفقدية، السيدة نحمده سعيد التى تعمل سائقة ميكروباص، متحدثًا معها على المشاكل التى تقابلها حيث سلمها الرئيس سيارة جديدة لتدبير نفقات حياتها.

• تنفيذ مطالب الحاجة نوال

بعد انتهاء الرئيس السيسي من افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية فى مجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة «أبو رواش» فى الجيزة، وخلال عودته أوقف الرئيس السيسى موكبه لسيدة مسنة، كانت فى طريقها للخضوع إلى علاج طبيعى وأدار معها حديثًا وديًا معهودًا من قبل الرئيس تعهد فيه بتنفيذ كل مطالبها.

• فتاة العربة

بعد انتشار صور مني أحمد، الشهيرة بفتاة العربة على منصات التواصل حقق لها الرئيس السيسي أحلامها بتسليمها سيارة جديدة وشقة مكافأة لها على جهدها طوال حياتها.

• سيارة لفتاة الأقصر
بعد أن قادت تروسيكل لعدة سنوات لمساعدة والدها في الإنفاق على أسرتها وزواج شقيقاتها، نالت مروة العبد تكريمًا من الرئيس السيسى، واستقبلها فى قصر الرئاسة برفقة والدها لتكريمها، وتعيش فى حلم سعيد بعد تحول حياتها وتقديم هدية لها عبارة عن سيارة ميكروباص 8 راكب بعيدًا عن شغل التروسيكل.

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