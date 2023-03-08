الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مؤتمر تين هاج: ما حدث فى أنفيلد كان فوضى

تين هاج
تين هاج

أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه عازم على العودة للانتصارات قبل مواجهة ريال بيتيس الإسباني غدًا في ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وتعرض اليونايتد لخساراة مدوية منذ أيام على يد ليفربول في ديربي إنجلترا بسباعية نظيفة على ملعب «أنفيلد»، ضمن قمة مباريات الجولة الـ26 من البريميرليج.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم: "بالطبع يجب علينا التحقيق فيما حدث الخسارة الماضية ولقد حققنا بالأمر، الآن يجب علينا أن نرتاح والعودة لطريق الانتصارات".

وأضاف: «لم ألق اللوم على اللاعبين، نحن في نفس القارب نفوز ونخسر معًا، لقد أحدثنا فوضى الأحد وعلينا التعامل معها سويًا».

وتابع عن استمرار برونو فيرنانديز كقائد للفريق: «نعم بالتأكيد سيستمر، إنه يلعب بشكل رائع هذا الموسم ولديه دور مهم، يعطي الفريق الكثير من الطاقة بالطريقة الصحيحة، إنه ملهم لباقي الفريق لكن لا أحد كامل سيتعلم».

ويواجه البرازيلى كاسيميرو شبح الغياب عن مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس، فى المباراة المقرر إقامتها غدًا الخميس، فى ذهاب دور الـ16 ببطولة الدورى الأوروبى الموسم الجارى 2022-2023، على ملعب "أولد ترافورد".

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن كاسيميرو تعرض لإصابة قوية خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأخيرة، والتى انتهت بخسارة الشياطين الحمر 0-7 فى الجولة الـ26 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

وأضافت أن الجهاز الطبى لفريق مانشستر يونايتد سيُقيم حالة البرازيلى كاسيميرو لحسم موقفه من المشاركة أمام ريال بيتيس، لكن على الأرجح سيتم استبعاده من قائمة المباراة خوفًا من المخاطرة به وتفاقم إصابته. 

شارك البرازيلى كاسيميرو صاحب الـ31 عامًا فى 35 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجارى، وأحرز 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

تين هاج مانشستر يونايتد ريال بيتيس الدوري الاوروبي أنفيلد

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