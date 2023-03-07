الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير النقل: يجب استخدام السكك الحديدية السريعة لنقل البضائع بين الدول الإفريقية

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مؤتمر الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والمقام على أرض المغرب، يحمل عنوان "السرعة الفائقة السككية هي الأنسب لكوكبنا الأرضي".

يجب تطوير السكك الحديدية مع إفريقيا لنقل البضائع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في إفريقيا التجارة البينية ضعيفة وأن السكك الحديدية فيها تساوي 5% من إجمالي خطوط السكك الحديدية في العالم، مشيرًا إلى أنه يجب أن نطورها ونستخدمها لنقل البضائع بين الدول الإفريقية وبعضها.

وتابع، أن إفريقيا دولة كبيرة يسكنها 1.2 مليار نسمة وإنتاجها المحلي 2.5 تريليون دولار، ولكي نعظم النقل داخل القارة فإن الطيران لن يحله ولا النقل البري وما يحله هو النقل السككي وأن يكون صديقًا للبيئة وكل هذا يتوفر في القطار الكهربائي السريع ومصر خصصت شبكة من القطار السريع بإجمالي 2250 كيلو ونعمل على 2000 كيلو.

وزير النقل السكك الحديدية نقل البضائع الدول الافريقية النقل البري

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