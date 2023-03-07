مصابة بـ3 طعنات.. التحقيق فى العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على جثة مسنة في عقدها السابع مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان السبب الرئيسي الذي أدي لوفاتها، وتبين من مناظرة الجثة أنها في حالة تعفن ومصابة بـ٣ طعنات في مناطق متفرقة من الجسد، وكما أنه تم تقييدها.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من ذلك، وطلبت تحريات الأجهزة حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتحديد مرتكبي الحادث، وكذلك فحص علاقتها بمن حولها.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة في عقدها السابع بها آثار 3 طعنات وفي حالة تعفن وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى عقب مناظرة فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة لها.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة التوصل إلى هوية مرتكبي الحادث، بعدما رجحت التحريات الأولية، أنه بغرض السرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.