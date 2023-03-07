الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب نادر مصطفى: تعديل المنظومة التشريعية لتتواكب مع متغيرات الصحافة ضرورى

النائب نادر مصطفي
النائب نادر مصطفي

أكد النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن مجال الإعلام المصري يشهد تطورا كبيرا، مشيراً إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم الكثير من التطور على مستوى الإعلام الوطني، فيوجد الآن قناة إخبارية على أعلى مستوى من الدقة والتميز، وهي "القاهرة الإخبارية"، وكذلك القناة الوثائقية، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام التي ترفع الوعي للمواطن.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة وتنمية الوعي الجمعي".

وأضاف النائب نادر مصطفى، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دوراً مهماً للغاية، ولذلك يجب تغير المنظومة التشريعية والبنية التشريعية لمواكبة هذه التغيرات، مضيفاً أن المُشرع حريص كل الحرص على حدوث هذا النوع من التطور، وهو ما أفرز عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وقال إنه على نقابة الصحفيين دور كبير في الارتقاء بالمهنة والممارسات الصحفية، والنقابة تقوم حالياً برعاية أعضائها، من خلال مشروع العلاج، وتوفير البيئة المناسبة للصحفيين لممارسة عملهم في ظل التطور الكبير الذي يشهده الإعلام.

أدار الحوار خلال الصالون أدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كل من؛ النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وفيولا فهمي، الكاتبة الصحفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

النائب نادر مصطفي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلام الوطني صالون نقاشي نقابة الصحفيين

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