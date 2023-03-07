الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسامة ربيع: نستهدف تحقيق إيرادات 9 مليارات دولار وتطوير 40 كم بالمجرى الملاحى

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت إيرادات 8 مليارات دولار في عام 2022، ونستهدف تحقيق 9 مليارات دولار في 2023.

الانتهاء من تطوير 40 كم من مجرى قناة السويس بنهاة 2023

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، إلى أنه عندما عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة، تضمنت تطوير المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير 40 كم، ما سيؤدي إلى تحسين الملاحة.

وأشار إلى أنه حدث 3 أعطال لسفن في قناة السويس خلال الشهر الجاري ولم يشعر بهم أحد بسبب قدرات الهيئة  السريعة في التعامل، مردفا: "لدينا إمكانيات تجعلنا قادرين على التعامل مع كافة الأحداث المتعلقة بجنوح السفن في المجرى الملاحي".

وأوضح أن القاطرة التي حصلت الهيئة عليها كهدية من شركة إيفر جرين ستنضم للخدمة صباح الغد. 

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