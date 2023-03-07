الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

صلاح مغاوري: تعديل قانون نقابة الصحفيين ضروري لمواكبة تغيرات المهنة

الكاتب الصحفي صلاح
الكاتب الصحفي صلاح مغاوري

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه مع التطور الذي يشهده العالم أصبحنا في حاجة ملحة لتطوير قانون نقابة الصحفيين في الوقت الراهن حتى يعبر عن حقيقة ما نعيشه؛ لأن سوق الصحافة الآن لم يعد يقتصر على المطبوعات بل يوجد كثير من الروافد الذي دخلت على المجال الصحفي وتحتاج إلى الضبط والتنظيم.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النقاشي المنعقد بعنوان "دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة وتنمية الوعي الجمعي"؛ لمناقشة دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة، ودورها في توعية المجتمع ودعم الدولة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وانتخابات نقابة الصحفيين، والتحديات التي تواجه الصحفيين، ودور مجلس النقابة في خدمة الجماعة الصحفية.

وتحدث "مغاوري" عن بداية تأسيس نقابة الصحفيين، والتي تعود لعام 1912، وتوقف العمل ثم جاءت الفكرة مرة أخرى عام 1924 وتعثر إنشائها أيضا في هذا الوقت، ثم تقدم مجموعة من الصحفيين لعلي باشا ماهر عام 1939 بفكرة إنشاء نقابة للصحفيين، إلى أن صدر قانون النقابة عام 1941، ثم تطور العمل الصحفي وتم إنشاء نقابة الصحفيين كمكان مستقل يستوعب العدد الأكبر من الصحفيين.

وتابع مغاوري أن نقابة الصحفيين تجمع بين الرأي والخدمات، لافتا إلى أن العمل النقابي في الصحفيين يختلف عن النقابات المهنية الأخرى، لأنها نقابة رأي في الأساس ومهنية تخدم جموع الصحفيين، والهدف من تأسيسها هو تحقيق مصالح الصحفيين وأصحاب الصحف، وهذا الهدف تطور مع الزمن.

وأردف نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النقابة بجانب دورها الخدمي تبحث عن مصالح الشعب فهي السطلة الرابعة بالقانون بعد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، معقبا: "وفقا للقانون هي سلطة شعبية تعبر عن مصالح الشعب".

واختتم صلاح مغاوري أن السوشيال ميديا لها تأثير مباشر على المواطن والصحافة الورقية تراجعت ولم يعد عليها إقبال من المواطن كالسابق، فمسألة الضبط نحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى.

الكاتب الصحفي صلاح مغاوري وكالة أنباء الشرق الأوسط قانون نقابة الصحفيين سوق الصحافة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

التصديري للصناعات الكيماوية: ترقب وتفاؤل بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية

من العلمين الجديدة.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم النائب أحمد أبوهشيمة لدعمه الشباب

مصابة بـ3 طعنات.. التحقيق فى العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار «منوف - كفرالزيات»

صيحات غاضبة ضد تشارلز في كولشيستر تتهمه بهدر أموال بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين