ارتفاع عدد المصابين لـ11 فى حادث خروج قطار قليوب عن مساره بالقليوبية

ارتفع عدد المصابين في واقعة خروج قطار عن مساره في محطة قليوب المحطة، واصطدامه بالرصيف إلى 11 شخصًا وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد شعراوى مأمور مركز شرطة قليوب يفيد وقوع تصادم قطار منوف بالرصيف؛ بسبب خروج القطار عن القضبان ووقوع عدد من الإصابات بين المواطنين نتيجة الحادث.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية برئاسة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة لمعرفة حجم الخسائر والتلفيات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه توجه فور وقوع الحادث إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وتقصى الحقائق والإشراف على عمليات الإنقاذ وتوفير سيارات نقل جماعى ومرفق النقل الداخلى لنقل ركاب القطار إلى محل إقامتهم والعمل على راحتهم وخدمتهم.