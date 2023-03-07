الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الفنانة نادية مصطفى أول الحاضرين عزاء الراحلة شريفة فاضل (صور)

عزاء الراحلة شريفة
عزاء الراحلة شريفة فاضل

حرصت الفنانة نادية مصطفى على تأدية واجب العزاء في الراحلة شريفة فاضل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكانت من أول الحاضرين.

 

وبدأ عزاء الفنانة الراحلة شريفة فاضل المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد وسط غياب نجوم الفن  والتي وافتها المنية يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

 

الجدير بالذكر أنه تم تشييع جنازة الراحلة شريفة فاضل، من مسجد السيدة نفيسة، في منطقة القاهرة، حيث رافق الجثمان بعض أفراد العائلة من مقربين وتم دفنها في مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة. 

 

نبذة عن الراحلة شريفة فاضل

ولدت الفنانة الراحلة في مدينة القاهرة والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، وهي حفيدة المقرئ أحمد ندا، وتدربت على أيدي أساتذة الإنشاد الديني والموسيقى. 

وتزوجت من المخرج السيد بدير الذي أسند إليها بطولات أعمال فنية عديدة، واشتهرت بأغنية «أمانة يا بكرة»، في الخمسينيات، وفي الستينيات اشتهرت بأغنيتها «حارة السقايين»، وقدمت فيلمًا بنفس الاسم. 

وغنت أغنية «أم البطل» وأهدتها لابنها الذي مات أثناء حرب أكتوب، وحققت نجاحًا كبيرًا

 

ومن أغنياتها، «سألت فين حينًا»، «حارة السقايين»، «يا حلو فهمنا»، «يا معجباي»، «ورق العنب»، «آه يالمكتوب»، «الليل»، وأنتجت لنفسها بعض الأغنيات، وأسست كازينو الليل بشارع الهرم.

عزاء شريفة فاضل

عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل
الفنانة نادية مصطفى العزاء شريفة فاضل مسجد الشرطة نادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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