الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة الشروع في ذبح شاب بالجيزة

الامن
الامن

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول شروع عدد من الأفراد في قتل  شاب وإصابته بجرح ذبحي في منطقة الرقبة خلال  مشاجرة نشبت بينهم  بالعمرانية.

 

وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد مرتكبي الحادث وسرعة ضبطهم وإحضارهم، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة.

 

يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقى  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع الزهراء العمرانية الغربية بدائرة القسم.


 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث  وتم العثور على شاب مصاب بجرح ذبحي في منطقة الرقبة جراء تعدي آخرين، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.


وجاري سرعة ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.


  
 

الأجهزة الأمنية النيابة العامة بجنوب الجيزة جرح ذبحي غرفة عمليات النجدة قسم شرطة العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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