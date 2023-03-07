خبير طاقة يكشف أهمية صناعة البتروكيماويات في مصر

أوضح المهندس حسين الغزاوي، خبير الطاقة، أهمية صناعة البتروكيماويات، قائلاً: "إن استراتيجية الدولة في صناعة البتروكيماويات تمتد إلى مدى طويل".

وأضاف الغزاوي خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، أن التنمية المستدامة جزء من رؤية مصر 2030، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الخاصة بنا، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد أن مصر تعتبر مركز إقليمي في شرق المتوسط وشمال إفريقيا للطاقة، حيث تداول الغاز وتداول البترول، لافتا إلى أن الصناعات التي تخرج من صناعة البتروكيماويات نحتاج إليها.

وأشار حسين الغزاوي إلى أن البتروكيماويات تساعد على توطين الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الوصول إلى الـ 100 مليار دولار تصدير لمصر وهو هدف وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم تحقيقه، وبالتالي لابد من امتلاك مكونات التصنيع، كما أنها تعمل على توفير فرص العمل.

وأوضح أن مصر بالنسبة لأفريقيا في صناعة البتروكيماويات أو التكرير، فإنها تعتبر رائدة في هذه المجالات.