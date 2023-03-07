نائب التنسيقية يطالب بالإنصات للمصريين فى الخارج وصياغة برامج تناسب احتياجاتهم

قال النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك بعض المسئولين يتعاملون مع المصريين بالخارج على أساس أنهم مجرد حوالات بنكية بالعملة الصعبة.

وأضاف خلال مناقشة مجلس الشيوخ لدور وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لرعاية المصريين خارج مصر، أن المصريين بالخارج يجب التعامل معهم كمواطنين لهم حقوق قبل أن نبحث تعظيم كيفية الاستفادة منهم.

وقال النائب أحمد قناوي: «المصريون بالخارج هم دافعو الضرائب، وفي الوقت نفسه أقل من يستفيد منها»، مضيفًا: «وخلال العام الماضي كانت تحويلات المصريين بالخارج أكثر من الصادرات المصرية غير البترولية، حيث بلغت نحو ٣٢ مليون دولار».

وذكر أنه لو حدثت مشاجرة في إحدى مدن الخليج بين أفراد من جنسيات مختلفة، وبينهم مصري، سيكون آخر تفكير للمصري اللجوء لسفارته، على عكس الآخرين، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها.

واستطرد قائلا: «وعلى سبيل المثال، أكثر دولة بها مصريين هى المملكة العربية السعودية، وليس لدينا بها عدد كاف من القنصليات، كما أننا لا نستخدم وسائل تكنولوجية حديثة لإنهاء إجراءات المغتربين، مما يضطرهم للسفر لمسافات بعيدة جدا لإنهاء أوراقهم».

واختتم: «لذا يجب التعامل مع المصريين في الخارج بطريقة أكثر فعالية ويجب الإنصات إليهم وصياغة برامج تناسب احتياجاتهم».