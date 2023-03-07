الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بمركز كفر سعد.

ورحبت المحافظ، بالفريق حجازي على أرض محافظة دمياط، وذلك في زيارته الثالثة لمتابعة تطورات التنفيذ بهذا المشروع القومي العملاق، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكل الخدمات مما يحقق واقع افضل لأهالي القرى.

وناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددًا من الملفات بسوق الجملة بشطا، وذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و محمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية و مدير إدارة المرور ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة شرطة المرافق وأيضًا عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدير السوق وعدد من تجار الأسماك بالسوق.

وتناول الاجتماع استعراض المعوقات التي تواجه التجار بالسوق، حيث بحثت المحافظ آلية تذليلها وكذلك سُبل تفعيل عدد من الإجراءات لضبط منظومة العمل بالسوق الذي شهد أعمال تطوير شاملة مؤخرًا.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، على شرطة المرافق تكثيف التواجد الأمني داخل السوق لمتابعة حركة البيع والشراء والمزادات، كما وجهت تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل مجلس إدارة جديد لجزئى الأسماك والخضروات على أن يعقد جلسات اجتماع شهريًا، ووجهت أيضًا بالتنسيق المستمر مع التجار لتفعيل كل الإجراءات المتفق عليها، و أكدت محافظ دمياط على إدارتيّ الحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة بمتابعة الموقف بشكل دوري في محافظة دمياط.

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