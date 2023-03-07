ننشر أسماء مصابي حادث تصادم في أسوان

توصلت «الدستور» لأسماء 17 مصابًا في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل وتحديدًا عند نجع الشديدة بقرية أبو الريش بمدينة أسوان.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي (ولاء شعبان حسن)، عمره 20 سنة، وإصابته جرح قطعي بالساق الايسر واشتباه كسر بها، وبهاء عاطف حفني، عمره ٣٤ سنة، وإصابته جرح قطعي بالجبهة والراس واشتباه كسر بالضلوع، و هشام عباس جمال، عمره ٢٥ سنه، وإصابته اشتباه نزيف بالبطن، وبدور جمعه محمد، وإصابتها ٣٢ سنه، وإصابته كدمات وسحاجات بالجسم، وسارة جمعه محمد، وعمره ٢٧ سنه، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ودهب محمد ابراهيم، وعمره ٦ شهور، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد نبيل محمد، عمره ٢٥ سنه، وإصابته اشتباه كسر بعظمه الساق الايسر.



وتضمنت أسماء المصابين إياد أحمد راشد، عمره ٢ سنه، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ومريم أبو المجد علي عمره ٤٥ سنه، وإصابته اشتباه كسر بالساق اليمنى، و شريفه شعبان حسن، عمره ٢٥ سنه، وإصابته جرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وزين فرح احمد عمره سنه ونصف، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، احمد شاذلي يوسف، عمره سنه وشهرين التشخيص كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

كما شملت أسماء المصابين ساره سيد ابو الوفا، عمره ٣٢ سنه، وإصابته اشتباه كسر بالساق الايمن، وشرف ابراهيم حسين، عمره ٢٣ سنه التشخيص جرح قطعي بفروه الرأس، وابتسام محمد ربيع عمرها ٢٦ سنه، وإصابتها اشتباه كسر بالقدمين، وعزت ابراهيم حسن، عمره ٤٢ سنه، وإصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وناصر خليل محمد، عمره 57سنه، إصابته كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.