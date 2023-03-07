شادى حسين يقود هجوم الأهلى أمام المقاولون العرب.. وكهربا بديلًا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع الفريقين بعد قليل، على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ـ مروان عطيةـ بيرسي تاوـ أحمد القندوسي ـ طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ـ رامي ربيعة ـ محمود كهربا ـ برونو سافيوـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ رأفت خليل ـ أحمد نبيل كوكا ـ محمد أشرف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.

وقال الدكتور إيهاب علي، مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إنه حدد البرنامج الغذائي الخاص برحلتي الفريق في جنوب إفريقيا والكاميرون بما يتناسب مع الأجواء في البلدين، كما تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع في تجهيزهم.

وأضاف مستشار التغذية لفريق الكرة، فيما يخص رحلة جنوب إفريقيا، أن الفريق سيتواجد في مدينة تتميز بارتفاعها عن سطح البحر ونقص في الأوكسجين، وسنقدم للاعبين أنظمة غذائية يستطيعون من خلالها التعامل مع الضغوط الجوية ونقص الأوكسجين.

وأشار إلى أن الأغذية التي ستقدم للاعبين ستكون غنية بالحديد والنترات والفيتامينات التي تساعد اللاعب في عدم التأثر بالارتفاع عن سطح الأرض، وأيضا سنقدم لهم أغذية تزيد من نسبة الأوكسجين التي تصل إلى الجسم.

وعن النظام الغذائي في رحلة الكاميرون، قال إيهاب علي، إن هناك نقصا في الأوكسجين بالكاميرون، وسيتم استخدام فيتامينات ومعادن لازمة للتعامل مع الضغوط الجوية، كما تم وضع برنامج يتناسب مع توالي المباريات.

وتطرق مستشار التغذية بالنادي للحديث عن البرامج الغذائية للاعبين الذين اشتكوا من إصابة في الفترة الماضية ويتم تجهيزهم للتواجد مع الفريق، مؤكدا على وضع برامج غذائية خاصة بهم لتسريع التئام الجروح، ووضع نظام غذائي مضاد للالتهابات لتسريع عودتهم.

وأكد على مراعاة زيادة استخدام المحاليل الملحية التي يستخدمها اللاعبون أثناء التدريبات والمباريات لضبط ضغط الدم والأوكسجين في الدم.