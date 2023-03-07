خطوة تاريخية من الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.. ماهي؟

علق سلامة عطالله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، عن مناقشة وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي تسريع تزويد أوكرانيا بالذخيرة، قائلا إن "هناك اعتراف أوروبي واضح بأن ما تملكه روسيا يوميا من القذائف يعادل ما تنتجه جميع الدول الأوروبية مشتركة خلال شهر كامل، هذا يعني أن الأوروبيين أمام معضلة كبيرة".

وأضاف أن “وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، يناقشون اليوم لأول مرة مشتريات مشتركة للأسلحة لكي تدعم بها أوكرانيا”، لافتا إلى أن ما يقال إن الشراء المشترك تاريخي للأسلحة لأن هذه الخطوة بلا شك ستعزز الخطوات السابقة باتجاه جمع الصناعات الدفاعية الأوروبية.

وتابع أن الصناعات الدفاعية الأوروبية تبين بأنها مدعاة للتشاؤم وبائسة ولا تفي بالاحتياجات ولا تزود المخازن الأوروبية بما يكفي، ولذلك يريدون أن يوحدوا هذه الصناعات، مشيرا إلى أن الجديد أيضا أن الأوروبيين ينفقون الأموال أو يعوضون الدول التي ترسل القذائف لأوكرانيا عبر ما يسمى بمرفق السلام الأوروبي، ويريديون أن تنضم إلى ذلك كندا والنرويج”.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبالتحديد لتزويدها بالذخائر، حسب مسودة وثيقة اطلع عليها موقع بوليتيكو الإخباري.