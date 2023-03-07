الفريق أسامة ربيع ومحافظ بورسعيد يشهدان تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

بدأت الاحتفالية من ساحة الترسانة، حيث شهد الفريق أسامة ربيع رفع العلم على القاطرتين "محمد بشير" و"نبيل الهلالي" بناء جديد بقوة شد 75 طنًا، بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وتعد القاطرة " نبيل الهلالي" إهداء من شركة EVER GREEN ضمن بنود التسوية التي عقدتها هيئة قناة السويس مع الشركة عقب حادث جنوح سفينة الحاويات" EVER GIVEN".

ثم توجه الفريق ربيع، لوضع قرينة القاطرتين الجديدتين "محمد نجم" و"محمد الغمري" الجاري بنائهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخرة القاطرات بشركة بالشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

يأتي ذلك ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس و شركة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء عدد ٦ قاطرات جديدة منهم ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة ٣٢ مترًا، وعرضها ١٢.٨ متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى ٧٥ طنًا.

تلا ذلك، تدشين رئيس الهيئة للمعديتين الجديدتين"بورتوفيق١" و"بورتوفيق٢" كما تم تدشين المعدية الثالثة" بورتوفيق ٣" بترسانة بورتوفيق البحرية التابعة للهيئة تمهيدا للعمل في خدمة حركة عبور المركبات والأفراد بمحور الشط بمحافظة السويس ضمن الدور المجتمعي للهيئة لربط ضفتي القناة.

وتتماثل المعديات الثلاثة في المواصفات الفنية، فيبلغ طول المعدية ٥٦ مترا، وعرضها ١٥مترا، وهى مزودة بعدد ٢ ماكينة SCANIA قدرة الماكينة ٤٠٠ حصان، وعدد ٢ مولد مساعد VOLVO بقدرة ٦٠ كيلو وات لكل منهما.

خلال الزيارة، تفقد رئيس الهيئة مطرقة الحديد الجديدة لتشكيل المعادن بورشة الحدادة والتي تعمل بنظام هيدروليك بديلا عن النظام التقليدي في ضغط وتشكيل المعادن المستخدمة لصناعة مستلزمات العمل.

وفي كلمته، أكد الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري خلال الأعوام القليلة الماضية في ضوء اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بالارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتوجيهاته المستمرة بضرورة توطين صناعة بناء الوحدات البحرية في الترسانات والشركات التابعة للهيئة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول واستخدامها على النحو الأمثل.

وأوضح رئيس الهيئة أن ترسانة بورسعيد البحرية تمتلك تاريخا عريقا وتتجه نحو بناء مستقبل مشرق من خلال تعظيم إمكانياتها المادية والبشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى الانتهاء من مرحلة تدشين الحوض العائم الجديد "فخر القناة" حمولة ٣٥ ألف طن بكوريا الجنوبية، والمقرر تسلمه بحلول شهر يونيو القادم بمشيئة الله ليضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.

يبلغ الطول الكلي للحوض العائم ٢٦٠ مترا، وعرضه ٦٢ مترا، أقصى عمق ١٨ مترا، بحمولة ٣٥ ألف طن.

وأضاف رئيس الهيئة بأن إحصائيات الملاحة تشهد طفرة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهري يناير و فبراير 2023 عبور 4117 سفينة مقابل عبور 3487 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 630 سفينة بنسبة زيادة قدرها 18.1 % ، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 15 % بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 31 مليون طن.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 41.6% بفارق 454.6 مليون دولار.

وفي ختام الاحتفالية، حرص الفريق ربيع على تكريم رواد الهيئة ممن تحمل القاطرات الجديدة اسمهم تقديرا لمسيرتهم المهنية في خدمة الهيئة حيث قدم درع الهيئة إلى المهندس نبيل الهلالي، كما تسلم الربان علي فخري الدرع الخاص بالمهندس محمد بشير.

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